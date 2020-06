Нєшка мултимедиялне стретнуце

НОВИ САД – Нєшка у Руским културним центру у Новим Садзе будзе отримане мултимедиялне стретнуце на хторим будзе госц академик Юлиян Тамаш.

Наш познати писатель и науковец будзе бешедовац о своїх початкох у писаню, о тим прецо важне писац на мацеринским язику, о наукових досягох и других темох котри зацикавя публику. Зоз тим стретнуцом будзе означени и Тамашов 70. родзени дзень.

Мултимедиялне стретнуце будзе нєформалного характеру, попреплєтане зоз музичнима точками Владимира Сивча, а почнє на 19 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)