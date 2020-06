Вишол майски МАК

НОВИ САД – Тих дньох вишло майске число младежского часопису МАК, а „У фокусу” му онлайн студиранє под час кризи ковиду-19, док у тей рубрики мож пречитац и текст о положеню женох.

У пиятим тогорочним чишлє, „МАК-ов колаж” пише о Йосипови Ваштаґови зоз Коцура, а ту и гумористична рубрика „Квитки мудросци у МАК-у”, „Кинотека”, „Алт шоу у МАК-у”, „Упознай себе”, як и „Здогаднїме ше”, хтора пише о историї рускей школи у Дюрдьове.

Яка то Сизифова робота мож дознац у рубрики „Чом так гуториме?”, а у рубрики „Швет науки и технолоґиї” о тим же цо то рей-трейсинґ.

„Спорт и рекреация” представя ґолмана Филипа Хромиша з Коцура, а „Власни печац” поезию двох младих авторкох.

