Вишло нове „Руске слово”

НОВИ САД – У двацец трецим чишлє новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” дава звити зоз схадзкох Вивершного одбору Националного совиту Руснацох и Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох.

Єдна часц „Наших местох” пошвецена виберанком, а зазначени и вистки о завераню шалтера Ерсте банки у Керестуре, законченя бисти Яши Бакова у Дюрдьове и заєднїцкей вежби коцурских и керестурских огньогасцох.

На „Економиї” мож пречитац напис о тим як фаховци оценюю уплїв пандемиї на привреду, а ту и интересантни текст о продукциї маку у Руским Керестуре.

„Мозаїк” наявює тогорочни Еґзит, а „Култура и просвита” пише о пробних Закончуюцих испитох у керестурскей и дюрдьовскей школи и о роботи наших културно-уметнїцких дружтвох.

Рубрика „Людзе, роки, живот” представя Янка Боднара зоз Кули и пияте предлуженє фельтону Любомира Дудаша „90 роки од орґанизованей дїялносци и роботи огньогасцох у Руским Керестуре”.

На боку „Духовни живот” пише як означени Завитни дзень у керестурскей парохиї и Кирбай у Сримскей Митровици.

У рубрики „Спорт”, окрем пиятого предлуженя фельтону о 60 рокох роботи Рукометного клуба „Русин”, представени и Михал Мученски зоз Коцура, а на концу новинох рубрика „Горуци тепши”.

