У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20,30 годзин, у першей часци будзе бешеди о актуалней хвильки у образованю, пошлїдкох и спокусох хтори у тей обласци виволала епидемия и шицким цо нас чека у будучносци. Госци у студию буду директорка Основней школи „Петро Кузмяк” Хелена Пашо Павлович и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

У другей часци емисиї будзе прилог о значносци йоґи за физичне и менталне здравє людзох, а конєц емисиї резервовани за найновше виданє емисиї „Слово младих”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

