ДЮРДЬОВ – На соботу, 6. юния, з початком на 17 годзин, у кафичу „Паладинац“ у Дюрдьове будзе отримани 67. гуманитарни турнир у столним тенису и пикаду.

Котизация за участвованє на турниру виноши 400 динари по учашнїкови.

Турнир будзе орґанизовани за зберанє помоци загроженим вецейчленим фамелийом на Косову и Метохиї.

