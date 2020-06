Нова побида Русинових фодбалерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На приятельским змаганю хторе одбавене вовторок, 2. юния, у Руским Керестуре, кадети ФК „Русинˮ однєсли побиду над госцуюцу екипу подростку ФК „Радничкиˮ зоз Раткова, з резултатом 4:3 (1:2).

У першим полчасу, перши ґол за Русин у 20. минути дал Иван Будински, кед Русин почал водзиц з резултатом 1:0. По конєц першого полчасу процивнїцкей екипи ше зоз двох контра-нападох удало дац ище два ґоли, та на першу павзу млади бавяче пошли з резултатом 2:1 за госцох.

Такой после даскельо минутох другого полчасу, над наймладшим бавячом Русину Марком Ковачевичом направени пенал, та капитен Александер Тома, у 50. минути виведол пенал и виєдначел резултат на 2:2. Нєодлуга после виєдначованя, госцуюци бавяче дали и треци ґол, а 15 минути пред конєц змаганя, треци ґол за Русин дал Алексей Джуджар. Кед ше уж думало же ше приятельске змаганє закончи з нєришеним резултатом, Давид Надь у остатнєй минути, госцуюцей екипи удзелєл остатнї, побиднїцки ґол, та ше змаганє закончело з резултатом 4:3 за Керестурцох.

Русин наступел у составе: Ковачевич М., Драґутинович, Няради, Иличич М., Попов, Чонка, Бодянец, Тома, Иличич Л., Зорич, Ковачевич Н., Надь и Джуджар, а понеже Русиновци бавели процив, просеково, два роки старших процивнїкох, кадетом помогли и троме омладинци ФК „Русин”: Матей Саянкович, Желько Виславски и Иван Будински.

Шлїдуюце приятельске змаганє кадети ФК „Русинˮ одбавя на соботу, 6. юния, тиж на домашнїм терену з початком на 18 годзин, процив кадетох ФК „Искраˮ зоз Коцура, та з тей нагоди, млади фодбалере поволую шицких любительох того спорту же би им пришли дац потримовку.

