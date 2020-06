БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия вчера преглашела ище виберанкову лїстину „Народни блок – Велимир Илич – ґенерал Момир Стоянович”.

Тота лїстина 13. преглашена лїстина, а за одборнїкох у Народней скупштини Републики Сербиї кандидовала 70 особи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)