Мултимедиялне стретнуце зоз академиком Юлияном Тамашом

НОВИ САД – У Руским културним центре, стреду 3. юния, а шлїдом дакедишнїх стретнуцох у новосадскей дакедишнєй Матки, под назву „Под смужку”, орґанизоване перше мултимедиялне стретнуце. Госц вечара бул академик Юлиян Тамаш, наш познати писатель и науковец, а зоз нїм бешедовал Славко Винаї.

Академик Тамаш бешедовал о своїх початкох у писаню, а у бешеди ше преплєтали хвильки зоз приватного живота и роботи науковца и писателя. Слова було о темох хтори академикови Тамашови инспирация за писанє, и о його шветох о хторих пише, алє и о тим же на литератури докторовал кед му було 32 роки. Було слова и о тим як почал писац на руским язику, алє и о до тераз видатих кнїжкох, як и о кнїжкох хтори лєм треба друковац. На концу академик Юлиян Тамаш пречитал кратки прозни виривок и два писнї. Зоз тим стретнуцом означени и Тамашов 70. родзени дзень.

Мултимедиялне стретнуце мало нєформални характер, и було попреплєтане зоз музичнима точками Владимира Сивча.

Шлїдуюце таке стретнуце будзе зоз Ирину Гарди Ковачевич на пондзелок, 8. юния, на 19 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)