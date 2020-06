НОВИ САД – Треца порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро будзе отримана нєшка на 19 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе.

На схадзки будзе розпатрани звит о послатих проєктох на рижни конкурси од януара по юний 2020. року, як и розпатранє можлївих институцийох при котрих би могло конкуровац за средства.

