Почало пирсканє суньоґох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У општини Кула од вчера, 4. юния, почало лїчинково третированє суньоґох зоз жеми, на беґельох и долїнох у населєних местох нашей Општини.

Третман нє опасни за пчоли, а месним заєднїцом на териториї општини Кула буду доставени „BTIˮ таблети хтори високо селективни биоцидни продукт, а хтори дїйствує лєм на лїчинки суньоґох.

Таблети ше хаснує у ґаздовствох, там дзе єст стояцей води (септични дзири, гордови зоз воду, пиньвици и др.), а подробнєйши упутства за хаснованє и способ дозированя ше находза на каждим пакованю таблетох.

Лїчинково третированє суньоґох будзе окончовац „Циклонизацияˮ зоз Нового Саду.

