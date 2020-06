Мож превжац препарат за дератизацию

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох акциї дератизациї обисцох у општини Кула, до Месней заєднїци у Руским Керестуре сцигли биоцидни препарати хтори шицки гражданє од нєшка можу безплатно превжац.

Дератизация хтору окончує „Циклонизация” зоз Нового Саду тиж безплатна, потребне лєм оможлївиц фаховим оперативцом хтори обачлїво означени же би поставели препарат, а гражданє треба и же би ше притримовали достатих упутствох.

Сучасни биоцидни препарат дїйствує познєйше, находзи ше у фабричним пакованю, а шицки упутства за хаснованє и мири осторожносци видруковани на пакованю.

