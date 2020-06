Роби ше на тим же би и штредня школа була обовязна

БЕОҐРАД – Министер просвити Сербиї Младен Шарчевич вчера представел Рамики Стратеґиї розвою штреднього образованя и воспитаня и цаложивотного ученя по 2027. рок и з тей нагоди визначел же би найвекша пременка требало буц обовязне штреднє образованє за шицких, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Же би ше тото витворело, Шарчевич гварел же ше чека пременку Уставу. У рамикох Стратеґиї уж почала реформа ґимназийох, запровадзени нови напрями, а того року отворени пейц центри талантованих за историю и ґеоґрафию.

Того року почню робиц и три школи у пилот-проєкту за медзинародну матуру, звекшане число школярох у ИТ оддзелєньох, и звекшане интересованє за физику.

Найвекша полуга у тей Стратеґиї то державна матура котра ше дзелї на фахову, уметнїцку и общу.

Министер визначел и же дуалне образованє тераз видлївше на трецим и штвартим ступню, котри ше будзе ище баржей розвивац.

Ту и центри за цаложивотне ученє, за тераз найлєпши модел у Краґуєвцу.

Министер у Клубу посланїкох гварел же Стратеґия закончена ище на початку рока, алє пре ситуацию зоз епидемию коронавирусу єй представянє одложене.

