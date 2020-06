Вецей як 20 особи заражени у дому за старих у Петроварадину

НОВИ САД – У приватним дому за старих у Петроварадину 22 хаснователє и шесцеро заняти заражени зоз коронавирусом, гварел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович на позарядовей конференциї за новинарох опрез будинку Влади.

У приватним дому за старих “Mass green hous” у Петроварадину епидемиолоґове пред двома днями зазначели перши случай и такой окончени швидки тестираня 49 особох, хасновательох и занятих. Од того 28 особи були позитивни – 22 хаснователє и шесцеро заняти. На тото патриме як на изоловани случай и думаме же нє будзе вплївовац на околїско и Войводину ґенерално, виявел Мирович.

Шесцеро заражени зоз того дому змесцени на Инфективну клинїку Клинїчного центру Войводини, а перша заражена особа ше находзи на респиратору.

Мирович одвитовал и на питаня новинарох у вязи зоз ситуацию у Нафтовей индустриї Сербиї у Новим Саду дзе ше, по нєурядових информацийох, тиж зявел вирус, а зоз швидким тестираньом пренайдзени 60 заражени. Вон на питанє чи будинок НИС будзе заварти одвитовал же нє бешедовал зоз управу НИС и нє же нє планую нїч заверац, алє ше будзе тестирац вшадзи дзе то будзе потребне.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич пред тим апеловал же би шицки були осторожни и наглашел же у установох такого типу и далєй важа строги правила и нє утаргнути мири забрани нащиви.

