Там робота, ту живот

Животна приповедка Янка Боднара почала 1944. року 4. дня, у 4. мешацу у Руским Керестуре на Капущаним шоре дзе жил з родичами, братом и шестру. Но, о якиш час фамелия ше преселєла до Кули, за лєгчейшим животом. Таке ше исте случело и велї роки познєйше, кед Янко зоз супругу одлучел жиц у Нємецкей. И нєшка ше здогадує шицкого цо прешол и прежил и дзечнє о тим приповеда.

Од нашого собешеднїка дознаваме же кед викопани беґель Дунай–Тиса, Боднаровим жем остала за беґельом, та мушели ходзиц наоколо, прейґ двох мостох. Указало ше же за гольт жеми у керестурским хотаре, могли купиц два у кулским, та ше Боднарово преселєли до сушедней Кули. Алє животна драга Янка однєсла ище далєй, до Нємецкей, кед ше уж оженєл зоз Мадярку Рожу.

– Мойо пайташе з Керестура, Сико Еделински, Мирон Планчак, Янко Дудаш Семан, Дюра Силадї, байбер, чули же ше глєда роботнїкох до Нємецкей. Пошли зме 1973. року на Биро до Вербасу и такой нас прияли. Векшина зме уж були оженєти, а ми ше з мою жену обидвойо приявели. Ю скорей одо мнє поволали, та пошла робиц до шнайдераю у єдним варошу на сиверу Нємецкей. Кед и я пошол, роботу сом достал у фабрики ґумох, нє була то чежка робота и було ми барз добре – приповеда Янко о своїм ґастарбайстерству хторе го затримало у швеце аж по пензию, а у хторей є уж петнац роки.

МИ ПРИШЛИ, А ДЗЕЦИ ОСТАЛИ

Живот ше одвивал у Нємецкей и Югославиї, понеже ше тадзи приходзело вше кед ше могло. Кажди рочни одпочивок Боднарово ту препровадзовали. Ту ше и хижу будовало, приходзело на вельки швета… Боднаровим ше и старши син народзел у Кули, а младши у Нємецкей. Роки прелєцели, фамелия ше преширела, робело ше, змагало свойо обисце, а кед му було 63 роки, пришла и пензия, та ше обидвойо врацели до Кули. До Нємецкей часто одходзели. А як би и нє кед им там остали дзеци и унуки, та родичом вец нїґда нє було далєко шеднуц до авта и пойсц их опатриц. Нажаль, пред трома роками у єдней такей нащиви, случела ше и їх розлука.

– Пошли зме старшому синови на 25-рочнїцу супружества и дакус зме там побули. Моєй супруги пришло нєдобре, спадла, и на месце була готова, гоч ю ище мешац отримовали у живоце у шпиталю на апаратох – зоз слизу у оку приповеда Янко.

МОЖЕБУЦ ТАК ЛЄПШЕ

У Нємецкей им добре було, алє ту, до наших крайох, з радосцу шицки приходзели, толкує Янко. Старшого сина вше ту цагало, бо ту и одроснул.

– Кед зме правели хижу, та зме вельку започали, бо зме раховали же ше и вон ту враци. И за роботню би мал места, бо ше виучел за майстра цо кладзе зогриванє. Алє нє, вон ше опредзелєл индзей, та и нєшка ма у Нємецкей свою фирму. А и ту ше

У вельо койчого послучовало, та дакеди думам же и лєпше же ше нє врацел. Видзиме же ту барз чежко найсц роботу, та гоч як ту любя приходзиц, и вон и його супруга котра з Нємецкей, а и їх два дзивчата, остали жиц у Нємецкей. Єдна роби як полицайка на аеродроме у Франкфурту, а друга у Берлину як рецепционерка у готелу. Младши син закончел информатику, та є тераз шветови чловек, вельо путує по европских жемох и по Нємецкей, бешедує на шейсцох язикох (медзи нїма и по сербски и руски) – поцешени Янко зоз своїма дзецми и унуками.

Поприповедал нам и о фамелийних сходох и друженьох ту, у Кули, дзе приходзели на рочни одпочивки, а тото тирва по нєшка, аж и унуки ту родзени днї преславюю.

– И клима у нас вельо иншака, нєт тельо влаги як у Нємецкей, а най нє бешедуєм о єдзеню котре ту домашнє и здравше. Я кед там пойдзем на контролу до лїкара, гваря ми же ту мам красшу фарбу як кед сом у Нємецкей – з ошмихом приповеда Боднаров.

ЩЕСЦЕ У НЄЩЕСЦУ

Понеже вельку часц живота Янко препровадзел и „на колєсох”, виприповедал нам же мал аж пейц транспортни нєщесца, три лєгчейши „баксузни” ситуациї, єдно кус озбильнєше кед задримал у круцини, та лєм прелєцел до поля, а два, боме, и озбильни нєщесца дзе чудо же нє погинул.

– Кед зме правели хижу 1982. року, ишол сом набавиц материял. Уж сом ше врацал дому, автобус опрезо мнє станул, и я го обишол, алє сом нє видзел дїда на бициґли. Нє указал руку, а скруцел, та як сом нагло прикочел блато ме сцагло и раховал сом же так останєм. Но, авто ше одбил од древа, обрацел и вдерел до авзлоґу, а отамаль виходзела жена и щесце же ше поцагла, бо бим ище тройо дзеци мал витримовац, гоч сом анї нє бул виновати. Єст Бога, думал сом у себе – памета Янко тоти драматични хвильки, як и гевти ище драматичнєйши цо ше стали у Мадярскей 2006. року кед ше на автобусу врацал до Нємецкей.

– Автобус бул на поверх, новосадски, а горе полно путнїкох. Пред самим Будапештом ишол за аеродром и скруцел на єдну драгу цо нє шмел, и то задком, та нє видзел знак же огранїчена висина. А там була бетонска банкина. Автобус до нєй вдерел и ишол ище 80 метери, та му цалком одрезало верх. Я спал опарти на облаку, алє сом вдерел з главу вибил очко и вишел на облаку. Помогли ми путнїки цо ше там нашли, та ме вицагли най нє випаднєм и такой волали помоц и полицию. Чловек цо шедзел при мнє, барз чежко настрадал. Векшина путнїкох як вон, патрели филм хтори я уж вецей раз патрел, та сом прето ришел спац. И то ме вироятнє спашело же сом нє шедзел просто. Теди 17 путнїки погинули. Ознова ме Бог зачувал – прешвечени наш собешеднїк. Дзекуюци тому же нєщесце новинаре сликовали, Янко ма шицко документоване на фотоґрафийох, та и раз кед ше преврацел на своїм новим авту.

– Найважнєйше же сом у шицких тих нєщесцох, мал щесца. А так було и у моїм живоце – гвари на концу Янко Боднар.

УНУКИ ТУ УЖИВАЮ

– Мойо унуки так любя присц ту до Кули, до Сербиї, же аж и пайташки з Нємецкей ту приводза. Нє стране им ту зайсц на викенди, а вец пойду и до Нового Саду, Беоґраду, а у Кули през роботни днї виходза дружтвовац. Шицки ту любя присц, озда и пре тот наш менталитет и отвореносц людзох, гоч яки зме. У Нємецкей цалком иншаки обичаї, там людзе стриманши, строгши, и кед муж и жена виду до ресторану, кажде свойо заплаци, дзецом нє даваю шицко на готове як ми ту – гвари Янко.

