Бул то лєм кратки оддих…

Карантин бул лєм оддих, указало ше уж штредком мая фашисти и праваше орґанизовали протести у Беоґрадзе, антифашисти у Сараєве, у Заґребе и єдни и други, гоч нє так ясно идеолоґийно артикуловани, ултраконзервативни сходи у Подґорици, у контексту остатнїх зацагованьох на релациї з Беоґрадом, хтори якош нє може похопиц же вецей нє маме виход на морйо… Як зняти маски, вшадзи ше жґирта зоз зубами…

А корона обишла планету и ознова у другей габи вибухла у имиґрантских роботнїцких населєньох богатого Синґапура. На локалним уровню, после утаргованя позарядового стану мали зме жирячиска вируса у фабрикох на югу Сербиї. Карантин чувал и охраньовал висшу и штредню класу углавним, роботнїцка була и остала на вдереню пандемиї.

Исти час, зоз ЗАД, Европи и Австралиї вше гласнєйши виступи на рахунок НР Китаю, и нїби, одвичательносц за нови вирус и пандемию. У пракси, таку реторику провадза и скоро расистични коментари на рахунок Китайцох, нє лєм у нєукей явносци, алє и озбильних ґлобалних медийох.

Нєизвесносц за пошлїдок ма фрустрацию, страх и аґресию и, лоґично за цивилизацию, глєда жертву и виноватого хторого розопнє. Углавним метафорично, алє…

И вец у америцкей Минесоти Джорджа Флойда, младого Афроамериканца, забил Дерек Човин, били полицай. Чувар и слуга закону и дружтва практично голоруч задавел нєнаоружаного граждана у чаше бениґней и рутинскей полицийней интервенциї. Знїмок обишол планету. Дома, у ЗАД, порушал масовни протести чий пошлїдок у вецей метрополох то запровадзени позарядови стан. Спомнути полицай за собу ма серию потупеньох у роботи и превершованьох у применьованю сили. Джордж Флойд остатня жертва полицийней бруталносци хторе ше, евидентно, частейше случує чарним, як билим гражданом ЗАД.

Скоро тидзень ше уж ширцом ЗАД демонструє. И чарни и били гражданє дзвигли ше процив, практично систематичного расизму полициї и других державних институцийох. Физични зраженя даґдзе здабу на праву народну буну.

Розумлїве же очи швета, звикнути осторожно провадзиц цо ше случує у остатнєй класичней ґлобалней велесили, упарти на найновши подїї у ЗАД. Чека ше одвит од медзинародней заєднїци: Чи шветово демократиї запровадза санкциї процив тей, нє лєм нєдемократскей и корумпираней держави, алє як випатра и нєскрито расистичней? Чи ше о тим по швидким поступку вияшнї Совит безпечносци ЗН, можебуц пошлє медзинародну припатрацку мисию? Чи можебуц НАТО интервенує у цилю охрани голорукого народу? Чи можебуц дахто почнє посилац финансийну и оружийну потримовку праведней борби гнобених? Одвити на тоти питаня знаме. Медзитим, важнєйше у тей ситуациї замерковац же после примушуюцого оддиху од „порядного стану стварох” пре корону и карантин, з їх законченьом заправо интензивовани аґресия и зраженя медзи Систему и поєдинцом. Зочена з потребу затримац контролу у кризней ситуациї, Система нєминовно виголї свою насилнїцку природу, и на глобалним и на локалним плану.

Яки будзе одвит на очиглядне? Наздавайме ше швитаню.

