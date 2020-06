Потвердзенє велькей упартосци и любови (v)

Пред початком першенственей сезони 2005/06. року, єшeньскей часци, Русин мал циль освоїц єдно з перших шейсц местох на таблїчки Квалитетней рукометней лиґи Сербиї – ґрупа Войводина сивер. Гоч ше и нє квалитетно пририхтовала, од екипи ше могло очековац добри резултати, бо була составена зоз одличнима поєдинцами. Було лєм дилеми коло того кельо ше шицки годни убавиц.

„ЖИМОВАНЄ” НА ПЕРШИМ МЕСЦЕ

Но, перши стретнуца указали же екипа Русина єдна з озбильних конкурентох за освойованє єдно з перших местох на таблїчки. Екипу у тим периодзе крашело же бавели зложно и на кажде стретнуце екипа ишла у комплетним составе.

Статистика була фантастична. Од 11 стретнуцох, Русин победзел на осем, єдно стретнуце бавел нєришено, а лєм два страцел. То бул резултат хтори Русинови обезпечел перше место на таблїчки. Екипа була у составе: Савич, Милинкович, Пузович (хтори зоз 77 датима ґолами бул ґолґетер), Гербут (дал 40 ґоли), Хафич, Вуйович, К. Семан, Рац, Надь (дал 40 ґоли), Чинчаревич, Миятович, Чапко, Боянович, Т. Семан, Папуґа, Четкович и Тиркайла.

На концу ярнєй часци Русин нє посцигнул резултати як у єшеньскей часци, та першенство закончел на трецим месце. Екипу у тим периодзе напущели стандрадни бавяче – Миятович, Савич, Вуйович, Чинчаревич, Гафич, а Пузович и Гербут наявели же престаню активно бавиц.

Лиґа була реорґанизована, та Русин пред собу мал длуге и чежке першенство у сезони 2005/06. року. Нову лиґу творели 16 екипи: Сивец 69, Зомбор, Єдинство (Бачке Петрово Село), Єдинство (Нови Бечей), Младосц (Омолїца), Срим (Сримска Митровица), Раднички (Яша Томич)… Векшина екипох була позната русиновцом. Пре нєдостаток бавячох до екипи Русина пришли троме рукометаше – Абутович, Бошкович и Зелич, а окрем нїх у екипи були: К. Семан, Т. Семан, Рац, Боянович, Стоянович, Папуґа, Мудри, Милинкович, Планчак и Надь. Тренер екипи бул Ранко Шкрбич. За Русин тота сезона була и финансийно чежка, бо на векшину стретнуцох екипа путовала 200 километри.

На самим початку, у першим колу, Русин бавел процив екипи Младосци зоз Омолїци хтора була кандидат за пласман до висшого ранґу, алє у баражу им ше то нє удало. Русин победзел, гоч таки резултат ридко хто реално очековал.

У предлуженю шоровали ше стретнуца у хторих Русин подло бавел, а дакеди процивнїки победзели зоз аж двацец ґолами розлики. Єшеньску часц першенства Русин закончел на 14 месце у новоформованей Першей войводянскей лиґи, а же би остали у истим дружтве, лиґи, за тренера ознова врацени Зоран Пузович.

У ярнєй часци екипа була у составе: Милинкович, Мудри, Туркич, Папуґа, Семан, Пузович, Бошкович, Боянович, Грубеня, Надь, Рац, Дудаш, Шкрбич Зелич, Гербут, Планчак и Десница. Екипа була квалитетна цо указую и резултати дзепоєдних стретнуцох. Случовало ше же зашором мали вецей побиди и то зоз прешвечлївим резултатом, а цо найзначнєйше, екипа зоз Зомбора хтора була лидер на таблїчки, им по квалитету нє сцекала вельо. Такому успиху, як ґолґетерево, найвецей допринєсол Гербут. При концу першенства Русин победзел екипу Руми хтора була на трецим месце, а у остатнїм колу бавели процив екипи зоз Новей Пазови. И на тим стретнуцу победзели и у ґенералним пласману були на седмим месце на таблїчки у конкуренциї 16 екипох у лиґи. И то бул вельки успих хтори нє очековали анї найвирнєйши навияче, бо єшеньску часц закончели на предостатнїм месце. На петнац стретнуцох Русин мал три страцени, три нєришени стретнуца и дзевец побиди. У тей лиґи Русин ше змагал пейц роки и то з успихом.

ШЕСТА СЕЗОНА У ИСТЕЙ ЛИҐИ

Лиґа у хторей РК „Русин” предлужел бавиц и у сезони 2006/07. року, штварти ступень змаганьох у Сербиї. Менєй-вецей у новей сезони дружтво екипох було исте з тим же до лиґи приключени ище штири екипи: Нафтаґаз (Елемир), Желєзничар (Индїя), Гайдук (Кула) и Синтелон II (Бачка Паланка).

На початку тей сезони, екипа була у составе: Милинкович, Мудри, Папуґа, С. Станкович, В. Станкович, Рац, Пашо, Боянович, Семан, Зелич, Гербут, Виславски и Грубеня.

Аж после трох стретнуцох екипа Русина освоєла єден бод на стретнуцу штвартого кола зоз екипу Долово, а потим и першу побиду у пиятим колу процив екипи Сриму зоз Сримскей Митровици. Так було и у шлїдуюцим колу кед бавели процив Єдинства зоз Бачкого Петрового Села. Екипа теди була у составе: Миленкович, Папуґа, Шлївич, Грубеня, Баїч, Маленчич, Зелич, Пашо, Янкул, С. Станкович и Семан. У предостатнїм колу Русин страцел од екипи Сивец 69, а у остатнїм колу бавели процив екипи зоз Руми.

Пред початком ярнєй часци першенства до Клуба пришли нови бавяче – Гафич и Чапко. За тренера ознова вибрани Зоран Пузович, а вибрана и нова управа Клуба – за подпредсидателя вибрани Велько Петричич, за секретара Янко Семан, а предсидатель ище нє бул вибрани.

Була то успишна сезона кед ше вежнє до огляду посцигнути резултат у єшеньскей часци, бо Русин у єшеньскей часци освоєл лєм 7 боди и бул кандидат за випадованє зоз лиґи. На концу сезони Русин бул єденасти на таблїчки од шеснац екипох хтори ше змагали у лиґи, а освоєл 21 бод.

При концу першенственей сезони Велько Петричич вибрани за предсидателя, а Владимир Сабадош Гиков за подпредсидателя. Велька помоц Клубу бул Славко Надь, дакедишнї бавяч.

Косцанїк екипи були искусни бавяче Гафич, Маґоч, Папуґа и Милинкович, алє у такей постави добре ше знашли и млади бавяче медзи хторима бул и Мирко Гербут. Ґолґетер бул Мирко Папуґа хтори просеково по стретнуцу давал по седем ґоли.

НОВИ ПОЧАТОК ЗОЗ МЛАДУ ЕКИПУ

Нову сезону 2007/08. року рукометаше Русина почали амбицийно. У цеку пририхтованьох участвовали и на єдним турнире у Сонти дзе єдно стретнуце одбавели нєришено – зоз домашню екипу, а друге стретнуце процив Будучносци зоз Чоноплї страцели. У екипи були: Милинкович, Мудри, Папуґа, Дудаш, И. Рац, Б. Будински, Пашо, С. Гербут, Семан, В. Будински, Грубеня и Виславски. Но, на першим стретнуцу хторе Русин бавел у Руским Керестуре процив Сенти, у екипи були и нови мена, а то: Слиєпчевич, Маркез, Боянович и Жеґарац. У новей постави Русин победзел зоз резултатом 22:21. По конєц єшеньскей часци першенства русиновци мали призначени лєм два побиди. З оглядом на тото же то була моцна и квалитетна екипа, млади бавяче дали свой максимум и то бул реални резултат.

Перше стретнуце у ярнєй часци Русин бавел процив екипи зоз Долова. Резултат бул нєришени (16:16), а екипа була у составе: Милинкович, Солдо, Папуґа, Семан, Хафич, Слиєпчевич, Маґоч, Жеґарац, Грубеня, Планчак и Будински. У другим стретнуцу процив екипи Войвода Степа резултат бул иншаки – 41:26.

КЕД ТРЕБА „ПРИЦИСНУЦ” – РУШИ НАСПАК

Як писало у новинох „Руске слово”, русиновци, так повесц по конєц стретнуцох добре бавели и були ровноправни процивнїк. Медзитим, при концу стретнуцох, кед требало „прициснуц”, шицко руши наспак, та аж и судийове були прихильнєйши ґу домашнєй екипи. Резултати стретнуцох у наиходзацих стретнуцох були вецей подли як добри. Остатнє стретнуце у тей часци першенства бул дерби сподку таблїчки. Русин бавел на своїм трену процив екипи Раднички зоз Яши Томичу. Русин бул лєпши и победзел зоз резултатом 38:27, алє ярню часц першенства у сезони 2007–2008. року закончел у споднєй часци таблїчки.

