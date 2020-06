Вишли Дзвони за мешац май

РУСКИ КЕРЕСТУР – Християнски часопис „Дзвониˮ число 5 – за мешац май вишли прешлей нєдзелї у парохиї Св. оца Миколая и пошвецени су актуалносцом у нашей и всеобщей Церкви з найвекшей часци у чаше пандемиї.

Пре швето Сошествиє Св. Духа у рубрики Духовне заренко розробени Дари Св. Духа, а попри фотоґрафиї образу Мариї Водицовей видрукована и окремна єй Молитва.

„Дзвониˮ здогадую и на першу рочнїцу преглашеня нашей Епархиї Св. Миколая. Ґу 100-рочнїци беркасовскей парохиї медзи портретами єй парохох на шоре о. Владислав Рац, а з нагоди 100-рочнїци шестрох Василиянкох представени живот ш. Хризанти Гарди родом зоз Бачинцох, та и статї о 100-рочнїци народзеня папи Йоана Павла Другого.

У майских „Дзвонохˮ и други стаємни рубрики и написи пошвецени духовному животу под час пандемиї вирусу корона и у наших парохийох та и звити з Кирбайох у Керестуре и Беоґрадзе.

У рубрики „Актуалносциˮ зоз вселенскей церкви звит зоз нєдавней конференциї о нємецких владикох под час Другей шветовей войни. У додатку „Богословска думкаˮ у другей часци напис о Конфесийней школи у Керестуре у першей половки XIX вику.

