Була Панахида на теметове за шицких покойних

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї вчера, 7. юния, була Нєдзеля шицких святих, а теди ше виходзи и на теметов дзе на 15 годзин була Панахида за шицких покойних пред крижом у штред теметова.

Панахиду служел парох о. Михайло Малацко, а присутни були велї парохиянє, та и з других местох хтори маю своїх похованих на керестурским теметове.

Толкуюци значенє того чину о. Малацко наглашел же виход на теметов попри молитви за шицких покойних тиж и подзекованє же пандемия ковиду-19 нє однєсла нїкого з тей парохиї.

Прешлей соботи, 30. мая у керестурскей парохиї означена и пията Задушна собота, остатня у тогорочним циклусу молитвох за покойних парохиянох, а шицко ше закончує зоз Панахиду на теметове.

