Три проєкти достали средства

НОВИ САД – Треца порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро Националного совита Руснацох отримана пияток, 5. юния, у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох.

На схадзки бул поднєшени звит о реализациї проєктох з хторима Цело, институциї, здруженя и асоцияциї Руснацох апликовали у периодзе од януара по юний того року.

Як поведзене на схадзки, од 47 проєктох, затераз, лєм за три оддобрени средства. Слово о проєктох хтори финансує, лєбо софинасує Влада АП Войводини, а то проєкти: Урґентни проєкт ковид-19, (Каритас А.Е. 2020), Едукация младих умрежованє (СОФИА 2020) и Дзешец роки мултикултурализма (Коцурске здруженє младих). Од вкупного числа проєктох дзевец одбити, лєбо нє були послати.

Шицки други проєкти ище вше маю нагоду достац средстава за реализацию, алє актуални обєктивни причини зоз пандемию загамовали процес. Но, як поведзене, пошвидко ше будзе знац чи и тоти проєкти достаню позитивну оцену.

И далєй остава задаток членох Роботного цела Проєктни биро и Националного совита же би лобирали за одоброванє проєктох при амбасадох, министерствох и покраїнских орґанох, як донаторох.

Схадзки Роботного цела Проєктни биро присуствовал и предсидатель Националного совита Борислав Сакач хтори з тей нагоди членох Цела поинформовал о ище єдней можлївосци за апликованє зоз проєктами у обласци валалского туризма, а слово о ИПАРД фондациї.

На членство у Целу у предходним периодзе задзековала Ивана Дудаш, та на схадзки предложене же би ше на наиходзацей схадзки Националного совита розпатрел предклад же би ше за нових членох вибрало Єлену Дудаш и Зинеиду Будински.

