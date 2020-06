РУСКИ КЕРЕСТУР – Пумпа за воду на Б4 студнї на водоводу при пристанїщу у Руским Керестуре оправена тих дньох.

Ремонт пумпи поробело Явне комуналне подприємство „Рускомˮ, а як гварел директор того подприємства Иґор Фейди, пумпа єден час нє робела пре гаварию на мотору пумпи на студнї Б4.

Понеже уж у маю зазначене векше количество трошеня води, оправена пумпа оможлїви лєпше функционованє прициску у валалскей водоводней мрежи.

