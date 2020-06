ЖАБЕЛЬ – У просторийох локалней самоуправи, пияток 5. юния, членом Добродзечного огньогасного дружтва општини Жабель подзелєна нова опрема.

Опрему за Огньогасни союз Войводини финансовала Покраїнска влада, вкупней вредносци прейґ 35 милиони динари. Вкупно подзелєне коло 1300 униформи за 86 дружтва.

Зоз териториї општини Жабель на конкурсу участвовали три дружтва – Чурог, Дюрдьов и Ґосподїнци, а достати 45 униформи, кажде дружтво по 15.

