Нови водоводни циви у парохиялним будинку

НОВИ САД – У Парохиї Св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, початком юния отримана роботна акция кладзеня и заменьованя водоводних цивох у парохиялним будинку.

Як гварел парох новосадски о. Юлиян Рац, случела ше гавария на старих цивох, вода чурела до жеми и требало направиц „бай-пас”.

– Водоводна мрежа санирована так же стара линия цивох остала и далєй, алє ше ю нє хаснує, а положени нови циви по мурох до кухнї и купатила парохиялного будинку. Дзекуєм шицким хтори пришли и участвовали у тей акциї на старим будинку – гварел о. Юлиян Рац.

У роботней акциї участвовали – Йоаким Канюх, Владимир Колошняї, Дюра Рац, Михаїл Римар, Иван Канюх, Дюра Канюх и Марко Раїч .

