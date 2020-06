ДЮРДЬОВ – У рамикох 29. Спорстских бавискох „Яша Баковˮ, внєдзелю, 7.юния, на фодбалским терену ФК „Бачкаˮ у Дюрдьове отримане змаганє у фодбалу за пионирох.

Змагали ше три екипи: ФК „Бачка 1923ˮ з Дюрдьова, ФК „Искраˮ з Коцура и РКЦ Нови Сад. Кажда екипа одбавела по два утакмици.

Перше место завжала домашня екипа ФК „Бачка 1923ˮ, друге место РКЦ Нови Сад, а треце ФК „Искра“ зоз Коцура.

