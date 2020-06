Кадети „Русинуˮ поражени од Коцурцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На приятельским змаганю хторе одбавене, всоботу, 6. юния, у Руским Керестуре, кадети ФК „Русинˮ поражени од госцуюцей екипи кадетох ФК „Искраˮ з Коцура, з резултатом 4:2 (2:0).

Перши полчас прешол у доминантнєйшим бависку фодбалерох зоз Коцура, кед зоз двох контранападох дали два ґоли домашнїм, та на перши одпочивок бавяче пошли з резултатом 2:0 за Искру. У другим полчаше, после зазначеного и троцого ґолу Коцурцох, Русиновец Желько Виславски зменшал водзенє госцуюцих на 3:2 кед зоз

пеналу два раз затресол мрежу процивнїцкей екипи. Русиновцом ше нєодлуга указала ище єдна добра нагода же би виєдначели на 3:3, медзитим процивнїки схопно вихасновали тоту нагоду, та зоз ище єдного контранападу дали остатнї, штварти ґол на тим приятельским змаганю.

Русин наступел у составе: Драґутинович, Чордаш, Чонка, Зорич, Саянкович, Иличич М., Попов, Виславски, Иличич Л., Ковачевич Н., Джуджар, Тома, Будински, Паплацко, Бики.

Ище єдно змаганє кадетох Русину обчекує у наиходзацим периодзе процив кадетох ФК „Младосцˮ зоз Апатину.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)