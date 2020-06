Подзелєна помоц людзом у потреби

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 7. юния у Дюрдьове подзелєни пакети поживи и гиґиєнских средствох людзом у потреби.

Гуманитарну акцию порушала и орґанизовала Екуменска гуманитарна орґанизация з Нового Саду. Член тей орґанизациї и наша Грекокатолїцка церква. Вона ма вкупно 15 членох, а медзи нїма и – о. Юлиян Рац, др Янко Рамач и Йоаким Грубеня.

Пенєжна помоц од 1 100 еври достата од традицийного донатора Ґустава Адолфа Верка (Gustav Adolf Werk) котри у сотруднїтцве з тоту орґанизацию пожадал помогнуц вирним у потреби.

Направене 105 пакети за нашо руски парохиї. Помоц достали парохиї у – Руским Керестуре, Коцуре, Дюрдьове, Новим Садзе, Беркасове, Бикич Долу, Шидзе, Бачинцох, Индїї, Сримскей Митровици и Вербаше.

