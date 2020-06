Нєшка 13. схадзка Скупштини општини Кула

КУЛА – Предсидатель Скупштини општини Кула Велибор Милоїчич за нєшка на 10 годзин заказал 13. схадзку локалного парламенту, а першу после позарядового стану, на хторей буду осем точки дньового шору.

Пред одборнїками перша точка розпатранє Звиту о роботи Штабу за позарядово ситуациї општини Кула пред и у чаше позарядового стану, а потим предлог Одлукох у зменшаню вредносци нєрухомосцох у явней власносци општини, порушованє поступку за одцудзенє нєрухомосци зоз явней власносци и о розписованю явного огласу за тоту намену. На дньовим шоре и даскельо точки цо ше одноша на ЯП „Завод за вибудовˮ Кула у ликвидациї, а тиж и даскельо о розришеню и менованю членох роботних целох Скупштини та кадрох у рижних одборох образовних установох.

