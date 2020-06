На соботу чисценє базену и змагательни бависка з богатима наградами

РУСКИ КЕРЕСТУР – На рускокерестурским базену, на соботу, 13. юния, будзе отримана роботна акция чисценя базену хтору орґанизує Месна заєднїца, а у рамикох хторей буду отримани и змагательни бависка за дзеци зоз богатима наградами.

У чисценю базена, хторе почнє на 9 годзин, буду участвовац школяре, волонтере основней школи, члени Здруженя спортских рибарох „Колякˮ, члени Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, члени ЯКП „Рускомˮ и Месна заєднїца.

После чисценя базену, на 12 годзин почню змагательни бависка у воженю бициґлох и обегованю за хтори предвидзени и награди. Дзеци од трох до шейсцох рокох буду ше змагац у обегованю, и за нїх як перша награда предвидзена тротинер, док ше дзеци од 1. по 4. класу основней школи буду змагац тиж у обегованю, а перше место достанє дзецинску бициґлу.

Кажди родитель хтори жада же би його дзецко участвовало у змаганю, треба же би подписал согласносц, хтору може окончиц по пияток, 12. юний, у чаше од 9 по 12 годзин у просторийох Месней заєднїци.

Подробнєйши информациї мож достац при секретарови Месней заєднїци Михайлови Сабадошовому на число телефона 065/270-33-05.

