Мултимедиялне стретнуце зоз Ирину Гарди Ковачевич

НОВИ САД – У Руским културним центре пондзелок, 8. юния, орґанизоване мултимедиялне стретнуце, а шлїдом дакедишнїх стретнуцох у новосадскей дакедишнєй Матки зоз назву „Под смужку”. Госцинска вечара була Ирина Гарди Ковачевич, наша позната писателька, а модератор вечара бул Славко Винаї.

Нащивителє дознали же Ирина Гарди Ковачевич нє надумала писац и описовац свой швет, алє же ше то так случело. Ище док була дзецко нє барз єй ишли бависка зоз лабду, алє кед требало стищки складац у тим була схопна.

Писателька ше здогадла як однєсла перши написани стихи до „Заградки”, вец бешедовала о литературних вечарох и стретнуцох на хторих єй було интересантне, бо ше стретала з людзми з хторима мала о чим бешедовац. Тиж ше здогадла роботи у „Руским слове” и колеґох хтори ю вше потримовали у писаню.

На концу ґосцинска потолковала свойо швети у писаню о двох локалитетох хтори найчастейши у єй творох, а то Руски Керестур и Нови Сад, а вец Ирина Гарди Ковачевич пречитала два писнї, хтори нєдавно зазначела на паперу.

Мултимедиялне стретнуце мало нєформални характер, и було попреплєтане зоз музичнима точками Ивана Лїкара.

