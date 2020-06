Руски институциї подписали контракти з Буджетским фондом

БЕОҐРАД – Завод за културу войводянских Руснацох, Руски народни театер „Дядя“ и Новинско-видавательна установа „Руске слово“ подписали вовторок контракти за средства котри им додзелєни зоз Буджетского фонду за национални меншини Министерства державней управи и локалней самоуправи.

Контракти подписали чолни людзе тих институцийох Анамария Ранкович, Славко Орос и Борис Варґа у Сербско-корейским информатичним приступним центру у Беоґрадзе.

Концом мая Министерство державней управи и локалней самоуправи принєсло одлуку о додзельованю средствох зоз котру Завод за културу войводянских Руснацох достал 550 тисячи динари за проєкт Потримовки Националному совиту Руснацох за виробок програми настави ученя за предмети од значеня за руску националну заєднїцу у основним и штреднїм образованю. НВУ „Руске слово“ достало 480 тисячи динари за проєкт Едукация руских писательох за дзеци – „Роботнї и сликовнїци“ у котрим будзе обвявена сликовнїца за дзеци, а Руски народни театер „Дядя“ достал 475 тисячи динари за проєкт Театрални дзецински омнибус Вандровкаш 2 (Руски пустолов 2).

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)