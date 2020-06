Отримана 13. схадзка Скупштини oпштини Кула

КУЛА – На 13. порядней схадзки Скупштини општини Кула хтора отримана вчера, одборнїки з вельку векшину гласох прилапели Звит о роботи Штабу за позарядово ситуациї под час позарядового стану у Републики Сербиї, хтори презентовал предсидатель Општини Дамян Милянич.

Як оценєл Миллянич, Штаб барз добре реаґовал на нєсподзивану ситуацию пре зявенє епидемиї ковиду-19, нагло реаґовал на шицки ключни потреби у шицких обласцох явного живота и потребох гражданох у цалей општини.

Предсидатель похвалєл и подзековал тим цо участвовали у орґанизованю живота у позарядовим стану, од институцийох до поєдинцох и подприємствох, окреме роботу кол-центру и волонтерох, та числених донаторох.

Роботу Штабу похвалєли и одборнїки СПС-у и СНС-у, док критично на даєдни сеґменти реаґовали опозицийни одборнїки ОҐ Критична маса.

Як наявене, найзаслужнєйшим буду уручени повелї и подзекованя з нагоди Дня општини Кула хтори ше означує у новембру.

На схадзки локалного парламенту, потим, без розправи, прилапени Звити о роботи явних подприємствох, прилапени одредзени кадрово пременки у школских одборох и у општинскей управи. Одборнїки тиж прилапели и рочни ликвидацийни звит ЯП „Завод за вибудовˮ, а тиж и Одлуки о зменшаню вредносци даскельо нєрухомосцох у власносци општини, хтори буду понукнути на лицитациї, а медзи нїма и єден обєкт у Руским Кересту

