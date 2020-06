ДЮРДЬОВ – Нєшка з початком на 19 годзин Оливера Савич Балашевич представи свою нову кнїжку „Планета двор“ у Дому култури у Жаблю.

З тей нагоди, ауторка у даскелїх кратких виреченьох жада пояшнїц як пришло до даскелїх других виреченьох, од котрих настала праве тота кнїжка.

Уход на промоцию будзе безплатни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)