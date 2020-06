Вчера почал ,,Юнийски фестивал” у Вербаше

ВЕРБАС – Туристична орґанизация општини Вербас, у сотруднїцтве зоз Канцеларию за младих и локалну самоуправу, пририхтала манифестацию под назву ,,Юнийски фестивал” котра будзе отримана од 10. по 19. юний.

През дзешец днї манифестациї будзе пририхтана рижнородна програма, културно- уметнїцки наступи, вистави, представи, як и роботнї и концерти. Шицки програми буду отримани на Площи Николи Пашича.

Перши дзень ,,Юнийского фестивалу” почал зоз подобову роботню, а нєшка, 11. юния, од 17 годзин будзе наступ аниматорох. На пияток од 12 годзин буду Днї библиотеки, додзельованє наградох за конкурс ,,Живот у капки води”, як и вистава и преподаванє Тат`яни Лош – ,,Визначни жени Сербиї”. На соботу од 11 по 17 годзин будзе отримана подобова колония ,,Мотиви Вербасу”, а на нєдзелю од 12 годзин Квитна площа, а вечар од 19 годзин концерт

Марези бенда.

На пондзелок од 12 годзин тиж будзе Квитна площа, а од 19 годзин концерт Сташа и бенд.

На вовторок од 12 годзин почню Сладки днї дзе ше представя рижни викладателє, а

на 18 годзин почина представа за дзеци ,,Лане”. На стреду од 12 годзин тиж Сладки

днї, а на 19 годзин тетрална представа ,,Зобудз ше…”.

Штварток и пияток, 18. и 19. юния, буду отримани Днї традициї и вашар єдзеня, як

и културно-уметнїцка програма од 17 годзин.

Поволую ше шицки гражданє Вербасу и околних местох най нащивя тогорочни ,,Юнийски фестивал”.

