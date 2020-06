НОВИ САД –У нєшкайшей емисиї „Добри вечар Войводиноˮ, на 20,30 годзин, увидзице документарну репортажу о уплїву русийскей емиґрациї на початку 20. вику на польопривреду и архитектуру у Сербиї.

У другей часци будзеце мац нагоду ище раз опатриц знїмок представи „Русалкаˮ Руского народного театру „Петро

Ризнич Дядяˮ хтору написал Штефан Гудак, а на сцену поставел Михайло Зазуляк.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре, 12. юния, вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

