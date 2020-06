Вишло нове „Руске слово”

НОВИ САД – У двацец штвартим чишлє новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” дава прегляд преглашених лїстинох за наиходзаци виберанки и зоз схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох. Єдна часц „Наших местох” пошвецена виберанком, а зазначене и же керестурски Сейки у планохПокраїнского заводу за защиту природи.

На „Економиї” мож пречитац напис о актуалних роботох коло паприґи, а „Култура и просвита” пише о Мултимедиялних стретнуцох у новосадским РКЦ. Рубрика „Людзе, роки, живот” дава репортажу꞉ На Фестивалу квеца у Кули, а на боку „Духовни живот” пише о акциї Екуменскей гуманитарней орґанизациї.

У рубрики „Спорт”, окрем нового предлуженя фельтону о 60 рокох роботи Рукометного клуба „Русин”, пише же у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” отримани пионирски турнир у малим фодбалу у Дюрдьове.

У додатку Руске словечко Адрияна и Андрей Рацово зоз своїма любимцами, а на Дикици єст гумор после корони, и на концу новинох рубрика „Горуци тепши”.

