Виберанки 2020

По розличних баржей и менєй релевантних анкетох, можебуц аж милион и пол гласачох, од 6, 6 милиони гражданох хтори маю виберацке право, планує абстиновац на виберанкох 21. юния. Пиятина полнолїтних гражданох Сербиї нє дума гласац пре рижнородни мотиви и причини. Єдним мотив принципиєлни꞉ лєбо потримую бойкот, цо леґитимни способ виражованя политичного становиска, лєбо су аполитични, односно нїґда нє гласаю, нє участвую у политичним живоце анї их то нє интересує. Други ше водза з практичнима причинами – нє сцу ризиковац и исц до гужви коло гласацких шкатулох кед вирус корона ище ту, лєбо ше (ище) наздаваю же ше им по виберанкови викенд уда врациц на роботу до иножемства. Трецим на першим месце емоциї. То такволани „розчаровани” гласаче хтори вецей нє веря политичним опцийом хторим скорей давали довириє, лєбо су апатични и гваря же ґенерално нє маю за кого гласац „бо су шицки исти”. Тоти остатнї, голєм формално, нє маю право.

По конєчних податкох, аж 21 виберанкова лїстина будзе участвовац на републичних парламентарних виберанкох. Кед же вериме же то шицко автентични политични моци, а нє лєм „виберанкови декор” хтори треба же би змоцнєл упитни леґитимитет наступних виберанкох, и кед прилапиме же ше на виберанкох участвує пре порихтаносц робиц за обще добро, пре власни идеолоґийни начала и политични програми, а нє лєм пре голу власц лєбо єй отрушинки, вец мож повесц же пред гласачами „политични шведски стол” – найдзе ше дацо каждому по смаку. Странки актуалней позициї, насампредз СНС и СПС, забераю широке подруче право и лїво од политичного центра. На правим боку найвекша гужва, од найоддалєнших радикалох, завитнїкох и Левиятану, прейґ монархистох, Русийскей странки (!), народняцких лїстинох Стаматовича и Велї Илича, по „урбанши” вариянти националней опциї хтору понукаю Шапичов Спас и Метла 2020. Покус нєобчековано алє политично праґматично, аж и Радуловичово суверенисти и Трифуновичов ПСГ претендую на часц гласачох того спектру. На лївим боку понукнуце нє таке богате. Тадзи, попри еколоґийно освидомених Желєних и Новей, як и (можебуц) ҐГ „1 од 5М”, позиционована и преважно социялдемократска ЗДС коло Войводянского фронту, и гражданска Коалиция за мир Чеди Йовановича. Остатнї два лїстини облапяю и депоєдни векши и менши меншински партиї, медзитим, на виберанки нє виходза у менши­нским статусу. Коалициї за мир тота можлївосц нє припозната пре процедурални причини, ЗДС ю анї нє мала намиру (зло)хасновац.

Меншински лїстини специфична приповедка, у покус фрустрираюцим положеню дзе треба патриц на себе, а закладац ше за общи интерес, без хторого анї тебе нє будзе лєпше. Ту мадяска лїстина СВМ, бошняцка Уґлянинового СДА, лїстина албанских партийох хтори после длугшого часу на виберанки виходза вєдно, и Зукорлич хтори попри бошняцкей представя и македонску заєднїцу. Цо заєднїцке за шицки лїстини хтори заступаю меншини? Лєм вони (ище) бешедую о людских и гражданских правох, реґионализме и Европи…

