Перши подкаст по руски „Коло казаня”

Братняци Себастиан и Деян Павловичово, родом з Руского Керестура, концом прешлого мешаца порушали перши подкаст по руски з назву „Коло казаня”, а затераз зняли два епизоди.

У тих двох епизодох водзели отворени розгварки зоз Ивану Будинскову и Николину Бабичову, а мож их послухац ту, як и на їх Ют’юб каналу.

Авторе поволую слухачох „же би пришли на єдну и послухали цо мож чуц коло казаня”.

Подкаст то новша форма виражованя, авдио, лєбо видео змисти на интернету у форми епизодох, хтори мож слухац, лєбо патриц гоч кеди.

