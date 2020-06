РУСКИ КЕРЕСТУР – Месни обор (МО) Руски Керестр, вчера, 11. юния, Здруженю пензионером обезпечел 10 кубики древа за огрив.

З тей нагоди, спред МО Руски Керестур Мария Шепински, виражела задовольство же ше им удало обезпечиц донацию за найстарших согражданох, дзекуюци хторей Здруженє пензионерох на мире може дочекац жимску сезону.

