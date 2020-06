РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Рускей матки нєшка на 18 годзин у просторийох Матки у Спортскей гали будзе мац схадзку, а на дньовим шоре порушованє активнсцох после позарядового стану.

На дньовим шоре так буду информациї о поднєшених проєктох РМ на рижни конкурси у нашей жеми, як и на конкурс Шветовей ради РРЛ за лауреата за русинске малярство, а тиж и други поради о наступних активносцох РМ и єй месних, реґионалного и городского одбору.

