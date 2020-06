ЖАБЕЛЬ – Промоция кнїжки „Планета двор“ авторки Оливери Савич Балашевич хтора була заказана за нєшка з початком на 19 годзин одказана. Оливера Савич Балашевич представи свою нову кнїжку „Планета двор“ у Дому култури у Жаблю.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)