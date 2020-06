Мултимедиялне стретнуце зоз Сашом Сабадошом

НОВИ САД – Штварток, 11. юния, зоз початком на 19 годзин, у Руским културним центру у Новим Садзе, отримане мултимедиялне стретнуце на хторим бул госц писатель Сашо Сабадош.

Наш млади писатель бешедовал о своїх початкох у писаню, о темох хтори го понукаю писац и хтори му инспирация. Було слова и о тим яки ма уплїв рокенрол на його поезию, та и о шлєбодним стиху у його поетским виражованю. Модератор вечара бул Славко Винаї.

На пондзелок, 15. юния, будзе ище єдно мултимедиялне стретнуце, а госц на програми будзе театрални писатель Звонимир Павлович.

Мултимедиялне стретнуце будзе нєформалного характеру, попреплєтане з виривками зоз Павловичових представох, а почнє на 20 годзин у просторийох Руского културного центра у Новим Садзе.

