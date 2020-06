Школярка ґенерациї Милица Малинович

РУСКИ КЕРЕСТУР – За школяра ґенерациї Основней школи „Петро Кузмяк” у тим школским 2019/20. року вибрана Милица Малинович школярка VIIIб оддзелєня, а за тото припознанє конкуровала и шкоярка Ребека Семан тиж зоз истого оддзелєня.

Вибор окончени на основи правилнїка, тє. приложеней документациї о посцигнутих успихох на змаганьох зоз рижних предметох на найвисших уровньох цо окончела Комисия и предложела Оддзелєнскей ради Основней школи, а тото предкладанє потим прилапене и на схадзки Наставнїцкей ради Школи.

