РУСКИ КЕРЕСТУР – Стари тє. пензионовани керестурски майстрове зишли ше вчера на дружену на лєтнєй тераси Рибарского здруженя при базену, а було даскельо ковальох, столарох, маляр, та подаєден други ремеселнїк.

Як виявел Яким Пап, понеже того року пре познати причини нє отримани традицийни Керестурски саям на хторим вони активни учашнїки уж велї роки, на тот завод орґанизовали тото мале друженє коло котлїка, у природи.

