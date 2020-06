ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Жарко Зренянин“ у Ґосподїнцох, стреду, 10. юния була отримана матура за школярох осмих класох.

Матуранти ше позберали у холу школи, формовали колону, а вец шицки вєдно участвовали у дефилеу од школи по ресторан у котрим була отримана матурска забава.

Же би ше почитовали шицки мири защити, родичи и родзина нє уходзели до школи, алє своїх матурантох поздравели и випровадзели зоз двора школи.

