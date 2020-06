Иґор Мирович зоз сотруднїками нащивел општину Шид

ШИД – Предсидатель Покраїнскей влади АП Войводини Иґор Мирович и покраїнски секретар за польопривреду, лєсарство и водопривреду Вук Радоєвич, як и Неделько Ковачевич, директор Управи за капитални укладаня, вчера були у роботней нащиви општини Шид.

Вєдно зоз Зораном Семеновичом, заменїком предсидателя општини Шид и Александром Йовановичом, директором ЯКП „Водовод“ нащивели водотурню у валалу Люба и явну студню у тим валалє.

Потим нащивели Индустрийну зону при Адашевцох, як и роботи на реконструкциї драги Ямена–Рачиновци у напряме Републики Горватскей дзе би мал буц отворени малогранїчни преход зоз Републику Горватску.

И з тей нагоди констатоване добре сотруднїцтво локалней самоуправи у Шидзе и Покранїнскей влади хтора финансийно помогла числени проєкти з обласци инфраструктури у општини Шид.

