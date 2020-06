Потвердзенє велькей упартосци и любови (VI)

Пред початком першенственей сезони 2008/09. року, вибране нове руководство Клуба. За предсидателя Клуба вибрани Мирко Чизмар, а за тренера професор Владимир Бесерминї. Русин ше у новей

сезони змагал у нїзшей лиґи – Бачкей рукометней лиґи.

Старт рукометашох Русина у нїзшим ранґу змаганя – Бачкей рукометней лиґи бул успишни. Перше стретнуце ше бавело на терену у Старей школи процив екипи Зомбор II. Победзел Русин зоз резултатом 26:17. Екипа Русина була у составе: Мудри, Рац, Маґоч, Грубеня, Папуґа, Пап, Малацко, Планчак, Боянович, Пирожек, Семан Тунґуз и Милеуснич. Искусни Папуґа бул ґолґетер на стретнуцу – дал 10 ґоли.

ОПЕРАНЄ НА ДОМАШНЇ МОЦИ

После стретнуца нови, алє и дакедишнї тренер екипи професор Владимир Бесерминї бул задовольни зоз посцигнутим резултатом, а у вияви надпомул же у екипи бавя углавним хлапци зоз Руского Керестура. Резуллтат бул таки же пред концом стретнуца тренер Бесерминї дал нагоди бавиц наймладшим на лавки, а то школяре седмей и осмей класи. Теди, як виявел тренер Бесерминї, русиновцом було понукнуте же би остали бавиц у старей лиґи, односно у висшим ранґу, алє тот предклад руководство одбило пре формованє новей и младей екипи Русина.

У лиґи окрем Русина були екипи: Партизан (Горґош), Едьшеґ (Мали Идьош), Борец (Бачки Ґрачац), Будучносц (Чонопля), ПИК Приґревица (Приґревица), Кляїчево и Зомбор II.

Стретнуце процив екипи зоз Горґошу страцели, алє познєйше Русин нашол свойо бависко и шоровал побиди.

Дерби кола було стретнуце зоз екипу ПИК Приґревица. Русин бул на другим месце на таблїчки у тей хвильки, а процивнїк бул лидер. Стретнуце було борбене и нєизвесне по конєц. Нажаль, вецей щесца мали госци. З оглядом же и остатнє стретнуце зоз екипу Кляїчева Русин страцел и после бавеня заостатих стретнуцох, Русин закончел єшеньску часц на 4. месце на таблїчки. Пласман обецовал добре бависко и резултати на яр.

У предлуженю першенства, у ярнєй часци, рукометаше Русина лєм раз страцели и то кед бавели процив екипи зоз Приґревици. Посцигнути резултати були фантастични, стретнуце зоз Едьшеґа закончене зоз предносцу од 32 ґоли!

На концу тей сезони Русин бул на трецим месце, друга була екипа Приґревици, а перша екипа Кляїчева. У лиґи найлєпши ґ олґетер бул Мирко Папуґа хтори дал 77 ґоли, алє важне надпомнуц же екипа вше була у полним составе и шицки бавели зложно и убавено. Успих би нє бул успих кед би нє було и добрих ґолманох, а то насампредз Милинкович и Планчак. Управа Клуба була задовольна, а окрем того же посцигнути добри резултат на терену, озбильно ше почало робиц и зоз нїзшима катеґориями.

ШАМПИОНИ ДО ЯРИ

После успишно законченей сезони, у новей 2009/10. року, очековало ше лєпши успих. Рукометаше Русина мали озбильни амбициї указац ше ище лєпше и тей сезони. През лєто, накадзи бул закончени лєтни фодбалски турнир хтори ше отримовал на терену у Старей школи, ше озбильно пририхтовали. До початку першенства одбавели вецей стретнуца хтори були нови драгоцини искуства.

Нова екипа у лиґи була РК „Станишич” зоз Станишичу. На першим стретнуцу хторе Русин бавел процив екипи Радничкого зоз Баймоку, призначена перша побида. У екипи Русина були: Милинкович, Мудри, Папуґа, Семан, Хафич, Рац, Боянович, Гебут, Планчак, Тунґуз, Милеуснич и Катона.

По конєц єшеньскей часци першенства Русин страцел лєм раз на змаганю и то кед бавели процив екипи РК „Станишич”. Як пише у аналох Клуба: „страцели прето же подценєли процивнїка”. Но, заш лєм, заслужено були єшеньски шампиони у Бачкей лиґи. Русинова статистика була така: дали 239 ґоли, а прияли 155, значи були у плусу 84 ґоли. Ґолґетер екипи и у Бачкей лиґи бул Мирко Папуґа, капитен и тренер, хтори на стретнуцох у лиґи дал 67 ґоли. За рукометаша рока вибрани Иван Рац.

Пририхтованя за ярню часц почали озбильно. Од початку ярнєй часци Клуб змоцнєли Мирослав Надь Мико, а зоз подростку у першей екипи почали бавиц Мирко Катона, Мирослав Малацко и Даниєл Будински. Тренер екипи бул Борис Хафич.

На першим стретнуцу у ярнєй часци першенства процив екипи Радничкого бавели: Планчак, Мудри, Надь, Хафич, Рац, Дудаш, Пузович, Боянович, Гербут, Тунґуз, Милеуснич, Пирожек, Будински и Малацко. Русин победзел зоз резултатом 34:18.

У предлуженю першенства рукометаше Русина на стретнуцох хтори страцели добре бавели. Хибело им лєм вецей щесца и прецизносци у реализациї „зицер” шансох.По законченю першенства Русин завжал штварте место од осем екипох у лиґи. Рушели добре, алє як уж спомнуте до конц ше подло закончело. Од штернац стретнуцох, страцели три и то лєм зоз єдним ґолом розлики. Екипа дала 392, а достала 307 ґоли и у лиґи Русин мал найлєпшу ґол-розлику од +85 ґоли. Ґолґетер екипи бул Мирко Папуґа хтори дал 79 ґоли на стретнуцох. Интересантне надпомнуц же стретнуца хтори Русин бавел на своїм терену були найбаржей нащивени. На стретнуцу зоз екипу Станишичу, на терену у Старей школи було 200 патрачох. Нажаль, то було єдно стретнуце хторе Русин страцел зоз єдним ґолом розлики. Резултат бул 21:22.

ЮВИЛЕЙ ПРЕД ПОЧАТКОМ ПЕРШЕНСТВА

Концом авґуста 2010. року, пред початком новей сезони 2010/11, Рукометни клуб „Русин” орґанизовал турнир з нагоди означованя ювилея – 50 роки Рукометного клуба „Русин”. На турнире з нагоди велького рукометашкого швета у Руским Керестуре участвовали штири млади екипи: РК „Червинка”, РК „Вербас”, РК „Зомбор” и домашнї РК „Русин”. У першим стретнуцу з екипу Вербасу и Зомбора резултат бул нєришени, та побиднїка одредзели пенали. Вецей щесца мали Вербащанє. У другим стретнуцу Русина и Червинки лєпши були домашнї хтори победзели зоз резултатом 19:12.

У борби за треце место екипа Зомбора була лєпша од Червинчаньох, а у финалним стретнуцу РК „Вербас” победзел РК „Русин”.

Другого дня преслави ювилея одбавени ревиялни стретнуца ветеранох, старшей екипи и змагательней екипи Русина. У екипи ветеранох бавели: Юлин Будински, Велько Мичунович, Велько Петричич, Славо Бучко, Юлин Джуня, Яким Папуґа, Михал Козар, Владимир Югик, Любо Жирош, Владо Сабадош, Владо Гербут… Процивнїк им була актуална змагательна екипа Русина. Резултат бул нєришени. У другим ревиялним стретнуцу бавели старша екипа и актуална екипа Русина. За старших рукометашох бавели: Владимир Грубеня, Дарко Рац, Владимир Салак, Владислав Салак, Желько Миячич, Мирослав Надь, Михайло Тиркайла, Борис Хафич, Славко Чапко, Ярослав Салаґ, Михал Чернок, Славко Пап, Веселин Ковиянич… Селектор тей екипи бул Владимир Планчак. Победзели, гоч то анї нє було таке значне, старши рукометаше и то зоз „дуплим резултатом”.

Були то стретнуца хтори указали же рукомет у Руским Керестуре вше мал прихильнїкох и любительох.

У наиходзацей сезони хтора нєодлуга почала у екипи Русина бавели: Милинкович, Мудри, Папуґа, Катона, Єличич, Рац, Дудаш, Боянович, Гербут, Будински, Малацко, Планчак, Виславски и Пузович.

У єшеньскей часци першенства Русин страцел лєм два стретнуца – од екипи Партизан зоз Горґоша и од Червинки II хтора була лидер на таблїчки. Од победзених стретнуцох можебуц би требало визначиц лєм даскельо, а то дерби стретнуце процив екипи Станишичу, потим процив екипи Ґрафичар дзе Мирко Папуґа дал аж 14 ґоли и стретнуце зоз екипу Будучносци зоз Чоноплї дзе резултат бул 22:41.

СЛИЗИ БРАВУРОЗНОГО ҐОЛМАНА

– Кед сом почал бавиц тренер бул Бесерминї. Теди було чежко бранїц, насампредз прето же екипа була млада и ище нє убавена. Як и у шицких малих валалских клубох тренере робели аматерски, односно як знали и могли. Алє найфаховши тренинґи зме мали кед за тренера пришол Владимир Гарди Вили – гварел дакедишнї рукометаш, ґолман, Яким Грубеня Бора.

– Змаганє у Сонти нїґда нє забудзем. Гоч зме страцели зоз двома ґолами розлики, я там так бранєл же то наисце було за епитет „бравурозно”. То потвердзели и щири аплаузи домашнєй публики хтори сом достал. Но, Сонта ми остала у паметаню кед зме страцели и кед сом после стретнуца плакал – здогаднул ше Бора.

(Предлужи ше)

