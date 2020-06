ҐОСПОДЇНЦИ – За школярку ґенерациї Основей школи „Жарко Зренянин“ у Ґосподїнцох вибрана школярка VIII-1 оддзелєня Драґана Иванов.

Драґана през осем роки школованя указала вельке знанє, уложела досц труду и одреканя и шицко то приведло праве до таких красних резултатох. Участвовала на велїх змаганьох на котрих була успишна.

