Роботи „Рускомуˮ на керестурских долїнох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Концом прешлого тижня, Явне комуналне подприємство „Рускомˮ, розґурало шут и одпадни будовательни материял на Буячей долїни у Руским Керестуре, хтора ше находзи помедзи Роботнїцку улїцу, Русинску, Ленїнову и Новим населєньом.

Тот материял од прешлого року могли звожовац валалчанє же би ше долїну загарло, пре зменшованє популациї чкодлївцох, окреме лїшкох, хтори були барз части на тим терену. Окрем того, „Рускомˮ и викерчел спомнути терен, та по словох директора того подприємства Иґора Фейдия, у планє пошац траву и покласц лавочки же би ше направело парк.

Прешлого тижня „Рускомˮ ушорел и такволани Ризничов парк, долїну при теметове, дзе тераз покошена и потарупирована трава, а на єшень на тим месце у планє засадзиц древка.

