Очисцени базен и подзелєни награди

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским базену, соботу, 13. юния, отримана роботна акция чисценя базену хтору орґанизуовала Месна заєднїца, а у рамикох хторей отримани и змагательни бависка за дзеци.

У чисценю базена, хторе почало на 9 годзин, участвовали волонтере основней школи „Петро Кузмяк”, члени Здруженя спортских рибарох „Колякˮ, члени Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, члени ЯКП „Рускомˮ и Месна заєднїца.

Месна заєднїца спред валалу додзелєла припозаня шицким хтори под час пандемиї вирусу ковид 19 участвовали у волонтерских акцийох помаганя старшим людзом и пензионером, як и на отримованю валала, та припознаня додзелєни окрем физичним лїцом, и подприємством и валалским здруженьом.

На концу, у змагательних бавискох участвовали дзеци од трох по дзешец рокох, та першу награду тротинет, у младшей катеґориї, освоєл Йован Бошкович, а бициґлу у катеґориї старших дзецох, освоєл Тадей Виславски. Награди финансовала Месна заєднїца.

