Нєшка 75. родзени дзень „Руского слова”

Нашо новини, „Руске слово”, нєшка славя свой 75. родзени дзень. Перше число „Руского слова” з друку вишло 15. юния 1945. року у Руским Керестуре, уж єден мешац после ошлєбодзеня Югославиї у Другей шветовей войни.

Од теди, у „Руским слове”, з числа до числа, з тижня на тидзень, децению за децению, ґенерациї руских новинарох зазначовали и толковали шицко цо ше случовало у живоце рускей заєднїци на просторе дакедишнєй Югославиї, а насампредз у Бачки, Сриме и за Дунайом дзе Руснаци уж виками жию, як и у дружтве и швеце коло нас.

През 75 роки, „Руске слово” остало нє лєм хронїчар живота нашей рускей заєднїци, алє постало и єдна з єй ношацих институцийох. Як ше живот и дружтвено-политични обставини меняли, меняло ше и „Руске слово”, нє лєм у технїчним и визуалним поглядзе, алє и у новинарским приступе, и у змисту.

По нєшка, зоз друку вишли скоро 3 900 числа „Руского слова”, а нашо и вашо новини намагаю ше буц сучасни тижньови новини маґазинского формату за цалу фамелию. Попри тижньових новинох по руски „Руске слово”, нєшка НВУ „Руске слово” обявює и дзецински мешачни часопис „Заградка”, часопис за младих МАК, и часопис за науку, литературу и културу „Шветлосц”. У рамикох Видавательней дїялносци, Установа публикує жанрово рижнородни кнїжки по руски за розлични читательни смаки, а свойо медийни змисти обявює и на сайту „Руского слова” у чиїх рамикох и дньова информативна аґенция по руски Рутенпрес.

НВУ „Руске слово” свой ювилей планує означиц початком єшенї зоз наукову конференцию за младих, фахово-науковим сходом часописа „Шветлосц” и пригодним уручованьом припознаньох и наградох занятим и сотруднїком нашей Установи.

