НОВИ САД – Нєшка у Руским културним центру у Новим Садзе будзе ище єдно мултимедиялне стретнуце, а госц на програми будзе театрални писатель Звонимир Павлович.

Мултимедиялне стретнуце будзе нєформалного характеру, попреплєтане з виривками зоз Павловичових представох, а почнє на 20 годзин.

